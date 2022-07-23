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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع نسبي في حجم الإنتاج النفطي مقارنة بما كان علي

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع نسبي في حجم الإنتاج النفطي مقارنة بما كان عليه قبل بدء الإنتاج في الأيام الماضية، وقالت المؤسسة إنه تم إنتاج 860 ألف برميل، مقارنة مع 560 ألف برميل قبل استئناف الإنتاج، وأضافت المؤسسة أنها تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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