أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 162 إصابة بفيروس كورونا في المتوسط بنسب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 162 إصابة بفيروس كورونا في المتوسط بنسبة 34.54%، خلال الفترة من 16 إلى 21 من يوليو الجاري، وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، اليوم السبت، بإجراء 2814 اختبارًا، حيث بلغ متوسط عدد العينات 469 عينة، مع تعافي 16 حالة من الفيروس، فيما لم تسجل أية حالات وفاة

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