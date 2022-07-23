قالت وكالة رويترز للأنباء، إن أرملة معمر القذافي صفية فركاش طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك فاليتا 95 مليون يورو إلى ليبيا كان نجل القذافي الراحل المعتصم بالله أودعها في البنك المالطي، وأوضحت الوكالة أن فركاش ومحاموها دفعوا في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال.

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