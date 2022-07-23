رئيس أركان المنطقة الغربية محمد #الحداد، خلال جولته بمدخل #عين_زارة: الدولة للجم

رئيس أركان المنطقة الغربية محمد #الحداد، خلال جولته بمدخل #عين_زارة: الدولة للجميع وليست لمن تعاركوا في #فبراير وإذا كانت فبراير صحيحة فلنعطي الصورة الأفضل عما كنا عليه.
– نعرف الشرخ الموجود في رأس الدولة وكل أجهزتها.
– كلنا شركاء في الفساد والخلل ومن قاموا بهذا العمل أولادنا لكنهم يريدون التصويب.
– بوجود كل من يتمترس خلف قبيلته أو منطقته ويعمل وزارة باسم عائلته لن نستطيع التصحيح.
– مندسين خلف هذه الاشتباكات، والمشتبكين أبنائنا ويحتاجون التصويب.
– هذه الاشتباكات تحدث نتيجة انتشار السلاح لكن لا يجب الاستماع للتهويل الإعلامي.
– لا نتنصل من المسؤولية في وجود الفوضى التي ساعد الكل في انتشارها.
– ما حدث ليس برغبة أحد لكن يجب أن نتماسك ونسعى لتثبيت الدولة.
– ليبيا تحتاج رجال صادقين يثبتوا خلف أجهزتها في مواجهة المندسين ومن يتمنون الشر للبلاد.
– نتأسف لما حدث ونتمنى أن تكون هذه آخر حادثة.
– عازمون على السير قدما ولن ننظر للخلف. #السبق
2022-07-23 20:30:06
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