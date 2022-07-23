رئيس أركان المنطقة الغربية محمد #الحداد، خلال جولته بمدخل #عين_زارة: الدولة للجم

رئيس أركان المنطقة الغربية محمد #الحداد، خلال جولته بمدخل #عين_زارة: الدولة للجميع وليست لمن تعاركوا في #فبراير وإذا كانت فبراير صحيحة فلنعطي الصورة الأفضل عما كنا عليه.

– نعرف الشرخ الموجود في رأس الدولة وكل أجهزتها.

– كلنا شركاء في الفساد والخلل ومن قاموا بهذا العمل أولادنا لكنهم يريدون التصويب.

– بوجود كل من يتمترس خلف قبيلته أو منطقته ويعمل وزارة باسم عائلته لن نستطيع التصحيح.

– مندسين خلف هذه الاشتباكات، والمشتبكين أبنائنا ويحتاجون التصويب.

– هذه الاشتباكات تحدث نتيجة انتشار السلاح لكن لا يجب الاستماع للتهويل الإعلامي.

– لا نتنصل من المسؤولية في وجود الفوضى التي ساعد الكل في انتشارها.

– ما حدث ليس برغبة أحد لكن يجب أن نتماسك ونسعى لتثبيت الدولة.

– ليبيا تحتاج رجال صادقين يثبتوا خلف أجهزتها في مواجهة المندسين ومن يتمنون الشر للبلاد.

– نتأسف لما حدث ونتمنى أن تكون هذه آخر حادثة.

– عازمون على السير قدما ولن ننظر للخلف. #السبق

2022-07-23 20:30:06

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