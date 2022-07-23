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#عاجل| المؤسسة الوطنية للنفط تعلن استئناف عمليات ضخ الغاز من حقل الفارغ إلى محط

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل| المؤسسة الوطنية للنفط تعلن استئناف عمليات ضخ الغاز من حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير.

الوطنية للنفط: دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة واستئناف ضخ الغاز سيساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية. #السبق

2022-07-23 21:30:51

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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