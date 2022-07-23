عاجل > مؤسسة النفط : بدء ضخ الغاز من حقل الفارغ أكبر حقل غاز في #ليبيا إلى مح

عاجل > مؤسسة النفط : بدء ضخ الغاز من حقل الفارغ أكبر حقل غاز في #ليبيا إلى محطة كهرباء السرير . ⚡️تغذية محطة السرير ستخفف من ساعات طرح الأحمال . ⚡️إنتاج النفط الخام يقترب من مليون برميل يوميا . ⚡️العمل مستمر حتى بلوغ 1.2 مليون برميل خلال الفترة القليلة المقبلة. #المرصد ( بيان )