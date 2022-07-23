عاجل > مؤسسة النفط : بدء ضخ الغاز من حقل الفارغ أكبر حقل غاز في #ليبيا إلى مح

عاجل > مؤسسة النفط : بدء ضخ الغاز من حقل الفارغ أكبر حقل غاز في #ليبيا إلى محطة كهرباء السرير . ⚡️تغذية محطة السرير ستخفف من ساعات طرح الأحمال . ⚡️إنتاج النفط الخام يقترب من مليون برميل يوميا . ⚡️العمل مستمر حتى بلوغ 1.2 مليون برميل خلال الفترة القليلة المقبلة. #المرصد ( بيان )
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
وجه عضو مجلس النواب علي أبوزريبة الدعوة لأعيان وقيادات المنطقة الغربية لحضور الم
تم النشر منذُ 7 دقائق
أرملة القذافي تطعن بقرار محكمة في مالطا بإعادة أموال إلى ليبيا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / Independent
حقل الفارغ يبدأ في ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير التفاصيل: #صدى #ليبيا 2022-07-23 21:25:50
تم النشر منذُ 19 دقيقة
#عاجل| المؤسسة الوطنية للنفط تعلن استئناف عمليات ضخ الغاز من حقل الفارغ إلى محط
تم النشر منذُ 25 دقيقة
أضف تعليقـك