أهالي منطقة زواية الدهماني يطالبون بإزالة المقر الأمني التابع لكتيبة ثوار طرابلس

شهود عيان: أهالي منطقة #زاوية_الدهماني المتضررين من الاشتباكات تجمعوا عقب صلاة العصر وطالبوا من أمام المقر الأمني التابع لكتيبة ثوار #طرابلس بإزالته أو تحويله من عسكري إلى خدمي.

– الأهالي طالبوا أيضًا بتحويل المقر إلى منتزه ومساحة خضراء وهددوا بوقوع ما لا يُحمد عقباه حال عدم الموافقة.

– الأهالي طالبوا #الدبيبة و #المنفي وكل من له علاقة بهذا الشأن بإزالة المقر أسوة بإزالة الكلية العسكرية للبنات.

– تم تجميع عدد من التوقيعات لإتمام هذا الإجراء قانونًا في أقرب وقت ممكن.

– الأهالي أكدوا عدم رغبتهم في وجود مقرات أمنية بين المباني السكنية وبالقرب من وزارة الخارجية والإذاعة.