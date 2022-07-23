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أهالي منطقة زواية الدهماني يطالبون بإزالة المقر الأمني التابع لكتيبة ثوار طرابلس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شهود عيان: أهالي منطقة #زاوية_الدهماني المتضررين من الاشتباكات تجمعوا عقب صلاة العصر وطالبوا من أمام المقر الأمني التابع لكتيبة ثوار #طرابلس بإزالته أو تحويله من عسكري إلى خدمي.

– الأهالي طالبوا أيضًا بتحويل المقر إلى منتزه ومساحة خضراء وهددوا بوقوع ما لا يُحمد عقباه حال عدم الموافقة.

– الأهالي طالبوا #الدبيبة و #المنفي وكل من له علاقة بهذا الشأن بإزالة المقر أسوة بإزالة الكلية العسكرية للبنات.

– تم تجميع عدد من التوقيعات لإتمام هذا الإجراء قانونًا في أقرب وقت ممكن.

– الأهالي أكدوا عدم رغبتهم في وجود مقرات أمنية بين المباني السكنية وبالقرب من وزارة الخارجية والإذاعة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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