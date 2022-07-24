تعميم مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الدبيبة إلى الأجهزة الأمنية: #الدبيبة أجرى عددا من التعيينات إلى رتب قيادية بالوزارة الداخلية.
– وزير الداخلية السابق خالد #مازن لم يقم بتعيم الترقيات التي أصدرها الدبيبة.
– مازن اعتبر هذه الترقيات لم تستكمل الإجراءات القانونية.
– مازن شدد على أصحاب هذه الترقيات بعدم ارتداء الرتب التي منحها لهم الدبيبة.
– مازن شدد على أصحاب هذه الترقيات بعدم توقيع المراسلات الإدارية.
– مازن وجه إدارة التفتيش بوزارة الداخلية برصد أي مخالفات لأصحاب الترقيات من ارتداء الرتب أو توقيع مراسلات إدارية. #السبق
2022-07-24 00:30:16
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