تعميم مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الدبيبة إلى الأجهزة الأمنية: #الدبيبة أجرى عددا من التعيينات إلى رتب قيادية بالوزارة الداخلية.

– وزير الداخلية السابق خالد #مازن لم يقم بتعيم الترقيات التي أصدرها الدبيبة.

– مازن اعتبر هذه الترقيات لم تستكمل الإجراءات القانونية.

– مازن شدد على أصحاب هذه الترقيات بعدم ارتداء الرتب التي منحها لهم الدبيبة.

– مازن شدد على أصحاب هذه الترقيات بعدم توقيع المراسلات الإدارية.

– مازن وجه إدارة التفتيش بوزارة الداخلية برصد أي مخالفات لأصحاب الترقيات من ارتداء الرتب أو توقيع مراسلات إدارية. #السبق

2022-07-24 00:30:16

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