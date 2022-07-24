صور | تجمع لـ ” قوة دعم الدستور ” التابعة لحكومة الدبيبة في أحد معسكرات #تاجوراء شرق #طرابلس ضمن ماقالت بأنه رد ” على استعراضات جويلي ” في غرب #طرابلس . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
تحول زفاف إلى عزاء، بعد وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات في موكب زفاف، وأسفر الحادث
تم النشر منذُ 6 دقائق
إزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الساحلي مصراتة سرت #بوابة_إفريقيا_الإخبارية
تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعميم مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الدبيبة إلى الأجهزة الأمنية: #الدبيبة أجرى
تم النشر منذُ 24 دقيقة
فيديو > عدد من أهالي منطقة زاوية المحجوب في #مصراتة يعلنون التهدئة و اللجوء إ
تم النشر منذُ 50 دقيقة
أضف تعليقـك