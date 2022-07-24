صور | تجمع لـ ” قوة دعم الدستور ” التابعة لحكومة الدبيبة في أحد معسكرات #تاجوراء شرق #طرابلس ضمن ماقالت بأنه رد ” على استعراضات جويلي ” في غرب #طرابلس . #ليبيا #المرصد