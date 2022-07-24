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صور | تجمع لـ ” قوة دعم الدستور ” التابعة لحكومة الدبيبة في أحد معسكرات #تاجوراء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | تجمع لـ ” قوة دعم الدستور ” التابعة لحكومة الدبيبة في أحد معسكرات #تاجوراء شرق #طرابلس ضمن ماقالت بأنه رد ” على استعراضات جويلي ” في غرب #طرابلس . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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