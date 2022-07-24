مدير إدارة التوجيه المعنوي بعملية الكرامة، خالد المحجوب: لابد من عودة المؤسسة ال

مدير إدارة التوجيه المعنوي بعملية الكرامة، خالد المحجوب: لابد من عودة المؤسسة العسكرية إلى غرب البلاد لوقف الفوضى.

ــ آلاف العسكريين مُهمشين منذ 17 فبراير، وتم منعهم من تشكيل الكتائب، والمؤسسة العسكرية في الغرب بحاجة إلى دعم.

ــ السياسيون ليس لديهم رغبة في حل الأزمة في #ليبيا، ونحن بدأنا حملة توعوية في أوساط التشكيلات المسلحة.

ــ هناك قناعة لدى المواطنين بضرورة انتهاء الفوضى، وعودة السلاح إلى المؤسسة العسكرية كي تصبح البلاد في آمان.

ــ تم الدفع بالمجموعات المسلحة، والميزانيات تُصرف إليهم، وليس إلى القوة المسلحة الحقيقية في غرب البلاد.

ــ المؤسسة العسكرية قوية جدًا في الشرق والجنوب، ولديها القدرة على القيام بالعديد من المهام التي يريدها المواطن الليبي. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-07-24 13:01:23

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