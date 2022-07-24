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صور | انطلاق ” ملتقى فعاليات المنطقة الغربية ” الذي تنظمه حكومة باشاآغا بقاعة ا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | انطلاق ” ملتقى فعاليات المنطقة الغربية ” الذي تنظمه حكومة باشاآغا بقاعة الشهداء في مدينة #الزاوية بحضور وزراء من حكومته و عدد من فعاليات المنطقة الغربية وبعض قيادات المدينة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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