صور | انطلاق ” ملتقى فعاليات المنطقة الغربية ” الذي تنظمه حكومة باشاآغا بقاعة ا

صور | انطلاق ” ملتقى فعاليات المنطقة الغربية ” الذي تنظمه حكومة باشاآغا بقاعة الشهداء في مدينة #الزاوية بحضور وزراء من حكومته و عدد من فعاليات المنطقة الغربية وبعض قيادات المدينة . #ليبيا #المرصد