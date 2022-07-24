صور | انطلاق ” ملتقى فعاليات المنطقة الغربية ” الذي تنظمه حكومة باشاآغا بقاعة ا

صور | انطلاق ” ملتقى فعاليات المنطقة الغربية ” الذي تنظمه حكومة باشاآغا بقاعة الشهداء في مدينة #الزاوية بحضور وزراء من حكومته و عدد من فعاليات المنطقة الغربية وبعض قيادات المدينة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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