البيان الختامي لملتقى فعاليات المنطقة الغربية، الداعم لحكومة #باشاغا، بمدينة #ال

البيان الختامي لملتقى فعاليات المنطقة الغربية، الداعم لحكومة #باشاغا، بمدينة #الزاوية: متمسكون بإجراء #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، دون إقصاء لأي طرف، ولنحتكم لصندوق الانتخابات، ونُسلم بمخرجاته.

ــ ندعم الحكومة الليبية كي تنهي جميع المراحل الانتقالية، على أن تتعهد بالإلتزام بخارطة طريق محددة وإقامة انتخابات مبكرة في أقرب وقت.

ــ على مجلسي “#النواب و #الدولة” ضرورة الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

ــ نؤكد على أهمية توحيد جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، والمحافظة على وحدة وسيادة التراب الليبي.

ــ يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين من جميع السجون في #ليبيا، وجبر الضرر ورد المظالم.

ــ يجب العمل على إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من #ليبيا، وعدم التدخل في الشأن الأمني الداخلي بين المدن والقبائل.

ــ نعلن تأسيس مجلس مشائخ المنطقة الغربية بالكامل، وتشكيل لجان مصالحة داخلية وخارجية للتواصل مع المهجرين والنازحين. #السبق





2022-07-24 15:51:15

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