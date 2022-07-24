استنكر رئيس المفوضية الإفريقية “موسى فكي” سقوط ضحايا مدنيين إثر اشتباكات بين مجم

استنكر رئيس المفوضية الإفريقية “موسى فكي” سقوط ضحايا مدنيين إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة بالعاصمة طرابلس، مؤكدا أن أمن المدنيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي.

وحث فكي في بيان له الأحد جميع الأطراف السياسية على مضاعفة جهودهم من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين، مؤكدا على ضرورة الوصول لحلول ودية للأزمة، ووضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات.

#الحدث_الليبي