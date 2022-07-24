باشاغا: ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يعد نموذجاً وطنياً و حضارياً مشرفاً و يرس

#باشاغا: ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يعد نموذجاً وطنياً و حضارياً مشرفاً و يرسخ مبدأ الوحدة الوطنية و تعبيراً حراً عن إرادة الشعب الليبي الذي يرزح تحت بطش الفوضى والظلم والفساد.

– ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يشير و بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية وديمقراطية تحتكم للشرعية الدستورية ولم يعد ثمة أفق لمن يسعى لحكم الليبيين بالبطش و الإرهاب أو بشراء الذمم والولاءات بالمال العام وبالحرام، الوطن ليس سلعة تباع وتشترى.

– الحراك الشعبي الكبير الداعم للحكومة الليبية في شرقنا الحبيب و جنوبنا المكلوم ومدينة الصمود مصراتة و المنطقة الغربية بأسرها يعطينا الأمل في أن الروح الوطنية الجسورة ستنتصر على عُصبة الفساد التي اعتقدت أنها تستطيع شراء الوطن بالمال الحرام. #السبق

2022-07-24 16:28:09

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