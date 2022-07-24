رئيس مفوضية الانتخابات عماد #السائح: مصطلح #القوة_القاهرة، موجود في قانون انتخاب الرئيس، وهذا الأمر تمثل في مجموعة عوامل وليس عامل واحد فقط.

ــ عندما استبعدنا 17 مُرشحًا بقرار 79، فوجئنا أن جميعهم ماعدا واحد، وهو علي زيدان لم يطعن أمام القضاء، وأنه تم إرجاعهم للسباق الانتخابي وجميع المستندات تدل على أن هؤلاء مخالفين لشروط الترشح.

ــ قوائم المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متوقفة على قرار البرلمان هل سيستكمل ما توقفنا عنده في 24 ديسمبر، أم ستتم صياغة تشريعات وقوانين جديدة، لتنفيذ عملية انتخابية بالكامل؟.

ــ إذا تم استئناف العملية الانتخابية، بنفس المرشحين السابقين، في هذه الحالة #المفوضية ستطلب إجراء جديد متعلق بالتزكيات، ستكون ورقية وإلكترونية، ففي السابق حصل تزوير كبير في التزكيات على مستوى #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــ البيئة الأمنية لم تكون مستقرة لتنفذ المفوضية العملية الانتخابية، والمجتمع الدولي وأي أطراف دولية لم يكن لها يد في عملية انتخابات 24 ديسمبر.

ــ مجلس #النواب يدفع باتجاه أن تكون لدينا قاعدة دستورية، نبني عليها الانتخابات تكون في بداية 2023م.

ــ المفوضية ستستعد للدخول في العملية الانتخابية، إذا اتفق “النواب و #الدولة” على قاعدة دستورية، أما إذا اتفقا على الاستفتاء على مشروع #الدستور، هذا يعني أن المفوضية ستدخل في عملية الاستفتاء على الدستور فقط.

ــ سنحتاج من 70 لـ80 يوم، لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور، والإعلان عن نتيجته.

ــ من هي الجهة التي ستتولى صياغة التشريعات والقوانين الانتخابية، إذا أصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بالانتخابات؟.

ــ مسألة صياغة التشريعات تتعلق بالسلطة التشريعية، وفي هذه الحالة يجب إحالة هذا المرسوم لمجلس النواب حتى يتولى صياغة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ــ في حوار #القاهرة، تحدثوا عن ثلاثة انتخابات رئاسية برلمانية وشيوخ، وعن تزامن ونحن لدينا رأي فني فيما يتعلق بالتزامن، وهو أن تكون هناك عمليتان متزامنتان والثالثة منفردة حتى تكتمل نتيجة العمليات الانتخابية الثلاث. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-07-24 19:11:55

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