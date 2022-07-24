ناقش مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد، الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، وحضر الاجتماع ممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN) ورئيس مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES)، وذلك بمقر المفوضية، ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسُبل تعزيزها

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