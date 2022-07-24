وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة #الدبيبة محمد #الحويج، يصدر قرار رقم 680 لسنة 2022

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة #الدبيبة محمد #الحويج، يصدر قرار رقم 680 لسنة 2022م تقرير حكم بشأن القيد في #السجل_التجاري.

– القرار نص في مادته الأولى إعمالاً بالقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014م بشان #الرقم_الوطني المشار اليهم في ديباجة هذا القرار يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للموطنين الليبيين أسم صاحب النشاط رباعياً وفقاً للرقم الوطني.

– القرار أشار في المادة الثانية تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقاً للرقم الوطني إن كانوا من حملة #الجنسية_الليبية.

– بحسب المادة الثالثة من القرار تسري أحكامه على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاط تجارياً وفقاً لأحكام المادة 495 من القانون التجاري. #السبق





2022-07-24 21:40:48

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