المرشح الرئاسي سليمان #البيوضي: الحل السلمي الوحيد للأزمة في #ليبيا، يتجسّد في ا

المرشح الرئاسي سليمان #البيوضي: الحل السلمي الوحيد للأزمة في #ليبيا، يتجسّد في الاتفاق العاجل بين رئاسة مجلسي #الدولة و #النواب على قاعدة دستورية، وموعد نهائي لإجراء #الإنتخابات.

– لقد تم تجاوز كل الحلول الممكنة بما فيها حكم محكمة #سبها بشأن تنفيذ العملية الإنتخابية خلال 3 أشهر من صيرورة الحكم.

– اتفاق المجلسين لا بد منه بعد أن ازدادت حالة الانقسام والاصطفاف السياسي تعقيدا، في ظل غياب رؤية للحل.

– على المجلسين الاتفاق العاجل على قاعدة دستورية، وموعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وطبيعة السلطة التنفيذية التي ستنفذ الانتخابات (موحدة أو ثنائية).

– حال عدم حصول ذلك الاتفاق، ستتوجه ليبيا نحو سيناريوهات عديدة، ستزيد الأوضاع سوءا، في ظل منع الليبيين من تجديد الشرعيات لمؤسساتهم الوطنية. #السبق

2022-07-25 01:36:56

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