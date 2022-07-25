صور | انطلاق الاستفتاء الشعبي على دستور ” الجمهورية الثالثة ” في #تونس المعد من لجنة وطنية مختصة استغرقت شهرين لصياغته بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية فيما دعا راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ( إخوان ) للمقاطعة . #ليبيا #المرصد