صور | انطلاق الاستفتاء الشعبي على دستور ” الجمهورية الثالثة ” في #تونس المعد من لجنة وطنية مختصة استغرقت شهرين لصياغته بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية فيما دعا راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ( إخوان ) للمقاطعة . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
في غياب الدفاع المدني والإسعاف.. نهاية مأساوية لـ3 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة حريق ب
تم النشر منذُ 6 دقائق
صورة خريطة عناصر الطقس ليوم الغد الثلاثاء 26-07-2022
تم النشر منذُ 19 دقيقة
قصة راعي إبل في منطقة العوينات بالجنوب الليبي، تم فقد الاتصال به منذ 45 يوما، تع
تم النشر منذُ 56 دقيقة
بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 25 يوليو 2022
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك