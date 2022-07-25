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صور | انطلاق الاستفتاء الشعبي على دستور ” الجمهورية الثالثة ” في #تونس المعد من

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | انطلاق الاستفتاء الشعبي على دستور ” الجمهورية الثالثة ” في #تونس المعد من لجنة وطنية مختصة استغرقت شهرين لصياغته بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية فيما دعا راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ( إخوان ) للمقاطعة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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