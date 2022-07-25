أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع، أن كل الاستعدادات اتخذت لافتتاح المنفذ الحدودي مع الجزائر، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة ستجتمع مع الجانب الجزائري خلال اليومين القادمين لوضع آلية عمل المنفذ واستئناف حركة التبادل التجاري بين البلدين.

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