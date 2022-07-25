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أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع، أن كل الاستعدادات اتخذت لافتتاح المنفذ الحدودي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع، أن كل الاستعدادات اتخذت لافتتاح المنفذ الحدودي مع الجزائر، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة ستجتمع مع الجانب الجزائري خلال اليومين القادمين لوضع آلية عمل المنفذ واستئناف حركة التبادل التجاري بين البلدين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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