نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين(2022/07/25 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة وكذلك مساء اليوم على ساحل الزويتينة تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية.
• الريح براني الى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس ويكون بحري الى شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.
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• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح بحري إلى شرش ويكون من غربي الى باش علي ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة علي ساحل درنة وكذلك مساء اليوم علي ساحل الزويتينة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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