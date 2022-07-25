نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين(2022/07/25 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة وكذلك مساء اليوم على ساحل الزويتينة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية.

• الريح براني الى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس ويكون بحري الى شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح بحري إلى شرش ويكون من غربي الى باش علي ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة علي ساحل درنة وكذلك مساء اليوم علي ساحل الزويتينة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.