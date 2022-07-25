عاجل > لجنة 5 التابعة للقيادة العامة و رؤساء الاركانات النوعية و الهيئات يج

عاجل > لجنة 5 التابعة للقيادة العامة و رؤساء الاركانات النوعية و الهيئات يجتمعون في #الرجمة مع الناظوري لبحث عدة نقاط منها التحضير لزيارة الحداد و 5+5 وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية إلى #بنغازي . #ليبيا #المرصد