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عاجل > لجنة 5 التابعة للقيادة العامة و رؤساء الاركانات النوعية و الهيئات يج

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > لجنة 5 التابعة للقيادة العامة و رؤساء الاركانات النوعية و الهيئات يجتمعون في #الرجمة مع الناظوري لبحث عدة نقاط منها التحضير لزيارة الحداد و 5+5 وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية إلى #بنغازي . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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