عاجل > لجنة 5 التابعة للقيادة العامة و رؤساء الاركانات النوعية و الهيئات يج

عاجل > لجنة 5 التابعة للقيادة العامة و رؤساء الاركانات النوعية و الهيئات يجتمعون في #الرجمة مع الناظوري لبحث عدة نقاط منها التحضير لزيارة الحداد و 5+5 وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية إلى #بنغازي . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
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