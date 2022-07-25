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قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبدالحكيم الهندي، إن الديون الليبية المستحقة عل

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبدالحكيم الهندي، إن الديون الليبية المستحقة على المرضى، لم يُدفع منها شيء منذ عام 2011، مشيرا أن الديون الليبية مُستحقة لأكثر من 140 منشأة سياحية أردنية، ما بين فنادق وشقق فندقية، بإلاضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر، وقد بلغت الديون الليبية 250 مليون دولار، مؤكدا أن المتضررين من الديون لم يأخذوا سوى الوعود منذ سنوات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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