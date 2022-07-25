عضو مجلس #الدولة الاستشاري ناجي #مختار: حكومة عبد الحميد #الدبيبة أدائها يقل عن المطلوب بالتالي انعكس سلبًا على أداء الأجهزة في #طرابلس.

-التوتر العسكري هو امتداد أو انعكاس للانقسام السياسي أو في الشكل التنفيذي بدولة والأمر مرشح للتصعيد، لذلك لا توجد سلطة حاكمة تعطي التعليمات.

– المشهد الليبي متداخل بحيث لا يتحكم به مجلسي الدولة و #النواب ولم يخوضا حروبًا ليكونا سبب في حالة الانقسام الليبية.

– اتفاق المجلسان مطلب للوصول لقاعدة دستورية حتى عندما تجاوز مجلس النواب هذا المطلب وقام بإحالة القوانين وأحالها للمفوضية لم تنجح في الذهاب لانتخابات.

– المنطقة الغربية من #ليبيا لا يمثلها مجلس الدولة حتى يشار لها بالانقسام ومجلس النواب لا يمثل المنطقة الشرقية، أما الحكومة في المنطقة الغربية فلها تواصلات دولية كما في المنطقة الشرقية كذلك، ومع ذلك الجسمان ليسا خارج المسؤولية والمسؤولية شاملة.

– المجلسان لا يملكان القرار حتى يقبلا أو يرفضا التوافق، التوافق بناء على ماذا؟ على بنود وتشريعات وقوانين منظمة للدولة الليبية والتي يختلف فيها وبسببها الجسمان وهما المؤتمر الوطني الذي أصبح مجلس الدولة ومجلس النواب.

– مجلس النواب لم يتعامل مع مجلس الدولة كشريك إلا مؤخرًا، وعندما جاء الاعتراف غير المعلن إلا ببعض الأوقات كان اعترافًا لما يريده مجلس النواب.

– مجلس الدولة لا يستطيع أن يتوافق مع مجلس النواب بما يريده، ذلك أن المنطقة الغربية بها قوة عسكرية ونخب سياسية ونشطاء وأصحاب رأي لا يقبلون بإدارة مجلس النواب للدولة، المطلوب من مجلس النواب أن يعي هذا الأمر ويعمل على أساسه. #السبق

2022-07-25 16:08:54

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