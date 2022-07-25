أعلن مركز الزاوية الطبي إصابة 76 مواطنا بتسمم غذائي بسبب تناول أطعمة بأحد المطاع

أعلن مركز الزاوية الطبي إصابة 76 مواطنا بتسمم غذائي بسبب تناول أطعمة بأحد المطاعم في المدينة.

وقال رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمركز الزاوية الطبي “محمد العموري” إن الحالات بدأت بالتوافد على المستشفى منذ مساء الأحد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، مشيرا إلى أن غالبية الحالات كانت بمستويات متوسطة الأعراض، باستثناء ثلاث حالات في مرحلة حرجة.

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