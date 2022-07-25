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ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، الأوضاع العسكرية والأمنية بشكل عام، وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، إن الحداد قدم إحاطة كاملة، للمنفي حول الإجراءات التي اتخذها عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر الجمعة الماضية
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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