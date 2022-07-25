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#عاجل|| مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على #الأغذية والأدوية محمد #الزيات: ا

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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل|| مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على #الأغذية والأدوية محمد #الزيات: ارتفاع حالات #التسمم الغذائي ناتج عن إهمال أصحاب المطاعم التحضير الجيد للطعام، خاصة في الصيف وهو ما يؤدي إلى انتشار البكتيريا في الأطعمة.
– حالة المصابين في حادثة التسمم أمس بـ #الزاوية والبالغ عددهم 102 حالة موزعةً بين مستشفى الزاوية العام و7 مصحات أخرى مستقرة.
– مفتشو المركز قاموا بزيارة المطعم الذي وقعت فيه حادثة التسمم لأخذ عينات من مختلف أصناف الأطعمة لتحليلها في مختبرات المركز ومعرفة مصدر التلوث. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-07-25 21:19:15

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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