عاجل|| مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على #الأغذية والأدوية محمد #الزيات: ا

#عاجل|| مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على #الأغذية والأدوية محمد #الزيات: ارتفاع حالات #التسمم الغذائي ناتج عن إهمال أصحاب المطاعم التحضير الجيد للطعام، خاصة في الصيف وهو ما يؤدي إلى انتشار البكتيريا في الأطعمة.

– حالة المصابين في حادثة التسمم أمس بـ #الزاوية والبالغ عددهم 102 حالة موزعةً بين مستشفى الزاوية العام و7 مصحات أخرى مستقرة.

– مفتشو المركز قاموا بزيارة المطعم الذي وقعت فيه حادثة التسمم لأخذ عينات من مختلف أصناف الأطعمة لتحليلها في مختبرات المركز ومعرفة مصدر التلوث. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-07-25 21:19:15

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