ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مشروع إنشاء 500 مدرسة بديل عن المتهالكة واستهداف صيانة 250 مدرسة بمختلف المناطق، جاء ذلك خلال زيارة الوزير موسى المقريف، اليوم الاثنين، إلى مصلحة المرافق التعليمية، واستعرض الاجتماع مناقشة ميزانية 2022 سواء ما يتعلق بالإنشاء أو الصيانة أو التجهيز، بمختلف مناطق ليبيا، بما فيها فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية

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