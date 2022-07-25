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ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مشروع إنشاء 500 مدرسة بديل عن

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مشروع إنشاء 500 مدرسة بديل عن المتهالكة واستهداف صيانة 250 مدرسة بمختلف المناطق، جاء ذلك خلال زيارة الوزير موسى المقريف، اليوم الاثنين، إلى مصلحة المرافق التعليمية، واستعرض الاجتماع مناقشة ميزانية 2022 سواء ما يتعلق بالإنشاء أو الصيانة أو التجهيز، بمختلف مناطق ليبيا، بما فيها فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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