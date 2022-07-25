عاجل > إعادة فتح الإشارة الضوئية ” الرملة “بعد ساعة من إغلاقها بسيارات مسلحة مع استمرار اغلاق طرق فرعية بالسواتر . ⚡️الطرق الفرعية المغلقة بالسواتر الشارع المؤدي من طريق المطار إلى الكريمية عند مايعرف بـ ” كوربة الكيلاني ” و تقاطع مسجد الألباني . #ليبيا #المرصد