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عاجل > إعادة فتح الإشارة الضوئية ” الرملة “بعد ساعة من إغلاقها بسيارات مسلحة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > إعادة فتح الإشارة الضوئية ” الرملة “بعد ساعة من إغلاقها بسيارات مسلحة مع استمرار اغلاق طرق فرعية بالسواتر . ⚡️الطرق الفرعية المغلقة بالسواتر الشارع المؤدي من طريق المطار إلى الكريمية عند مايعرف بـ ” كوربة الكيلاني ” و تقاطع مسجد الألباني . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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