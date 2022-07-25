#عاجل.. ممثل #الإمارات في جلسة #مجلس_الأمن الدولي بشأن #ليبيا: الانسداد السياسي المستمر في ليبيا ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن.

-الإمارات تابعت بقلق الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية أخيرًا، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في #طرابلس.

– يجب وقف أعمال العنف والتخريب، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس.

– مسوَّدة #الدستور يجب أن تنبنى على أساس #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– ندعو إلى التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية في المسوَّدة التي طال أمدها، والحفاظ على التقديم المحرز في اجتماعات #القاهرة و#جنيف، ومن أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وفق الموعد الذي يتوافق عليبه الليبيون.

– يجب إبقاء الطريق الساحلي مفتوحًا من أجل حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن، وتجنب أية إجراءات سلبية تؤرق الليبيين.

– ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار موضوعي ومتكامل يراعي الوضع الحرج في ليبيا.

– نتطلع إلى تعيين ممثل خاص إلى ليبيا يحظى بدرجة كافية من التوافق ليتواصل مع جميع الأطراف المعنية ويسعهم في تعزيز العملية السياسية.

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2022-07-25 23:46:34

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