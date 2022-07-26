رئيس المكتب السياسي لحزب “تيار ليبيا للجميع” فتحي البعجة:

– الاشتباكات ستتجدد بين الميليشيات المسلحة، والعملية تتجه نحو الحرب لأن الحل السلمي مع الدبيبة أمر مستحيل.

– مسألة التوافق وصلت إلى حدودها النهائية، والعملية تتجه نحو الحسم باستخدام القوة المسلحة، فلابد أن يكون هناك منتصر ومهزوم في هذه الأزمة.

– باشاغا حصل على دعم من قوى كثيرة على الأرض، ولن يقف مكتوف الأيدي بعد كل محاولاته السابقة دخول #طرابلس.

– باشاغا سيُعيد الكرة مرة أخرى، وهذه المرة قد ينشأ عنها معارك طويلة، نتيجة انضمام بعض القوى التي تقف في حالة تأهب، سواء في طرابلس أو خارجها.

– دعوة #الولايات_المتحدة إلى تشكيل حكومة موحدة، يُقصد بها حكومة ثالثة، وهذه قفزة في الهواء من شأنها تعقيد الأزمة.

#ليبيا_24

2022-07-26 10:35:47

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