عضو مجلس #الدولة الاستشاري عادل #كرموس: حكومة #باشاغا لم تتمكن من دخول #طرابلس بسبب رفض التشكيلات المسلحة لها واعتراضهم على بعض الوزراء.

– رفض حكومة #الدبيبة تسليم السلطة وسعيها لشراء ذمم البعض، حال أيضا دون دخول حكومة باشاغا.

– حرص حكومة باشاغا على عدم الدخول في أي مواجهة مسلحة سبب تأخر استلام مهامها في طرابلس، وممارسة هذه المهام من مدينة #سرت.

– وجود باشاغا في #مصراتة وانعقاد اجتماع وزاري بمدينة #الزاوية يؤكد أن الحكومة مصممة على بسط سيطرتها على كامل البلاد وذلك قد يتحقق قريبًا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-07-26 09:54:16

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