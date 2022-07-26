عضو مجلس #الدولة الاستشاري عادل #كرموس: حكومة #باشاغا لم تتمكن من دخول #طرابلس بسبب رفض التشكيلات المسلحة لها واعتراضهم على بعض الوزراء.
– رفض حكومة #الدبيبة تسليم السلطة وسعيها لشراء ذمم البعض، حال أيضا دون دخول حكومة باشاغا.
– حرص حكومة باشاغا على عدم الدخول في أي مواجهة مسلحة سبب تأخر استلام مهامها في طرابلس، وممارسة هذه المهام من مدينة #سرت.
– وجود باشاغا في #مصراتة وانعقاد اجتماع وزاري بمدينة #الزاوية يؤكد أن الحكومة مصممة على بسط سيطرتها على كامل البلاد وذلك قد يتحقق قريبًا. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-07-26 09:54:16
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