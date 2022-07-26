أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن “جيفري ديلاورينتيس”، عن قلق واشنطن إز

أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن “جيفري ديلاورينتيس”، عن قلق واشنطن إزاء تراجع جهود توحيد المصرف المركزي وسط تقارير تفيد بطباعة عملة جديدة بفرع المنطقة الشرقية في الخارج.

ولفت في كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن استخدام عائدات النفط لشراء الدعم من المليشيات والمرتزقة الأجانب يزيد من الوجود المسلح في المدن ويزعزع الاستقرار، مطالبا المجتمع الدولي بضمان استئناف الإنتاج والمحافظة على نزاهة مؤسسة النفط كمؤسسة غير سياسية تدر الإيرادات بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.

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