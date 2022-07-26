قال مبعوث وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إنه اتفق مع رئيس الحك

قال مبعوث وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إنه اتفق مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال مكالمة هاتفية على وجوب تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى العنف.

وشدد أورلاندو خلال مكالمته الهاتفية على أنه يجب الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة مؤكدا أولوية الانتخابات والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك.

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