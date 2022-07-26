وزير الخارجية الإيطالي، لويجي #دي_مايو: الانقسام الجديد بوجود حكومتين متوازيتين في #ليبيا، يُعرض المشاريع الإيطالية للخطر ولا يعزز العلاقات مع ليبيا.

ــ تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا، سيكون أمرًا بالغ الأهمية، فاستقرار البلاد يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط.

ــ بالنسبة لـ #إيطاليا، من الضروري أن يكون هناك مبعوث خاص على دراية كاملة وقادر على التوسط بين الأطراف.

ــ وزير الخارجية الجزائري الأسبق، صبري #بوقادوم، أحد الأسماء المرشحة لخلافة #ويليامز.

ــ لابد من إدارة المرحلة الانتقالية بعد انتهاء مهام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إلى حين تعيين مبعوث جديد.

ــ #ليبيا تمثل إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الإيطالية، كمحاور طبيعي في البحر الأبيض المتوسط. #السبق (وكالات)

2022-07-26 14:05:08

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