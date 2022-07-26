وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية، لورنزو غويريني: – ليبيا دولة الاه

وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية، لورنزو غويريني:
– ليبيا دولة الاهتمام الرئيسي»، في إشارة ليس فقط إلى قطاع الطاقة، ولكن أيضًا إلى القضايا ذات الصلة بالأمن الإيطالي.
– ليبيا محطة لظاهرة عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع التي تنبع من منطقة الساحل.
– من بين العناصر التي تثير القلق داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، استمرار وجود المرتزقة والميليشيات الأجنبية، والجمود السياسي- المؤسسي الجديد، الذي يمكن أن يكون نذيرًا لصراعات واشتباكات جديدة بين مختلف الفصائل في الميدان.
– الالتزام العسكري لروما في ليبيا يتمثل في مهمة المساعدة مياسيت والمهمات البحرية البحر الآمن على المستوى الوطني وإيريني تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
– على أي حال، لا تزال إيطاليا بحاجة إلى أن يكون لها بصمة في ليبيا وأن تواجه الصورة المعقدة بالبرودة.
#ليبيا_24
2022-07-26 15:54:30
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