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قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أنه يمكن أن تكون موانىء ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أنه يمكن أن تكون موانىء ليبيا البوابة والممر من إفريقيا إلى أوروبا، مشيرا خلال مؤتمر صحفي بروما، أن ليبيا تشجع الشركات الإيطالية على القدوم إلى ليبيا للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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