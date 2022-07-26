تمكنت دوريات التحري والقبض التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين عبر البحر، وقد تمّ ضبط مهاجرين بينهم نساء و أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة، على شاطئ البحر غرب المدينة، وتمت إحالتهم لديوان المديرية ومباشرة التحقيق

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