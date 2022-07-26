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تمكنت دوريات التحري والقبض التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تمكنت دوريات التحري والقبض التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين عبر البحر، وقد تمّ ضبط مهاجرين بينهم نساء و أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة، على شاطئ البحر غرب المدينة، وتمت إحالتهم لديوان المديرية ومباشرة التحقيق
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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