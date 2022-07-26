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رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ناقشا مع سفيرة الم

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ناقشا مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هوريندل”، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية “ستيفن هكي”، سُبل الوصول إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة المجلس الرئاسي التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية يتم التوافق عليها.

#ليبيا_24

2022-07-26 18:41:08

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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