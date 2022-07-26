أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاسترا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين ليبيا واليابان في ثلاثة مجالات تشمل قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، جاء تأكيد المنفي خلال استقباله القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

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