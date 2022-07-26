أجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، 85 مهاجرًا وطا

أجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، 85 مهاجرًا وطالب لجوء من جنسيات مختلفة من العاصمة طرابلس عبر رحلة جوية إلى إيطاليا، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت المفوضية إن المهاجرين وطالبي اللجوء الذي نقلوا إلى إيطاليا من الفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تضمنت مزيجًا من الجنسيات، وكان ضمنها أشخاص أطلق سراحهم حديثًا

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