المترشح الرئاسي سليمان #البيوضي: الأزمة في مصراتة ستعود من جديد، حيث أصدرت عائلة علي الشيخ المتوفى في اشتباكات السبت بين القوة المشتركة التابعة للدبيبة ولواء #المحجوب الموالي لباشاغا، بيانا أكدت فيها بأنها تطالب بتسليم الأفراد الذين تسببو بمقتل ابنهم (المغدور) بحسب وصفهم للعدالة.

– بحسب اتصالات أجريتها فقد فهمت أن التسوية تمت بعد إبلاغ المفاوضين بتنازل من أولياء الدم، وقد أشيع في اليوم التالي وجود تسوية مالية وبموجبها أقفل الملف.

– بيان العائلة اليوم نفى كل الأخبار المتواترة سابقا، و#الدبيبة سيكون بحاجة لكثير من الصدق والواقعية لحل أزمته في مصراتة وعليه أن يدرك أن المساس #بالسلم_الأهلي سيزيد من حدة التوترات والإنقسام وأنه دون غيره وبسبب سلسلة الأخطاء المتلاحقة هو المسؤول عن زيادة التوتر.

– يجب على #المجلس_البلدي والعقلاء من تدخلوا سابقا أن يكونو أكثر وعيا وأن يبادروا بإقفال ملفات التوتر والمضي بشكل عاجل نحو اتفاق الحديد والصلب والبدأ في جلسات اللجان والخروج بنتائج عملية ومعلنة، وبموجبها تهدأ النفوس وتعود المياه لمجاريها. #السبق

2022-07-26 21:51:31

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