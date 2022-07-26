وثيقة|| رغم تحذيرات #ديوان_المحاسبة.. الشركة القابضة للاتصالات برئاسة #بن_عياد ت

وثيقة|| رغم تحذيرات #ديوان_المحاسبة.. الشركة القابضة للاتصالات برئاسة #بن_عياد تطلب من #مصرف_الجمهورية إحالة 50 مليون دينار للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة عضو ملتقى الحوار عبدالمجيد #المليقطة.

– هذا المبلغ يمثل الدفعة الثانية والطلب تم بناءً على خطاب من #الدبيبة.

– الشركة تم إنشائها برأس مال قدره 100 مليون دينار وأوقف ديوان المحاسبة كافة إجراءاتها بسبب التلاعب بالأموال.

– ديوان المحاسبة كان قد ألزم شركة المليقطة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.

– كانت هناك محاولة سابقة لتحويل مبلغ 200 مليون دينار لحسابات الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وتدخل ديوان المحاسبة وقام بإيقافها. #السبق

2022-07-26 22:58:34

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