– الشركة القابضة للاتصالات برئاسة بن عياد تطلب من مصرف الجمهورية إحالة 50 مليون دينار للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة عضو ملتقى الحوار عبدالمجيد المليقطة.

– هذا المبلغ يمثل الدفعة الثانية والطلب تم بناءً على خطاب من الدبيبة.

– الشركة تم إنشائها برأس مال قدره 100 مليون دينار وأوقف ديوان المحاسبة كافة إجراءاتها بسبب التلاعب بالأموال.

– ديوان المحاسبة كان قد ألزم شركة المليقطة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.

– كانت هناك محاولة سابقة لتحويل مبلغ 200 مليون دينار لحسابات الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وتدخل ديوان المحاسبة وقام بإيقافها.

#ليبيا_24

2022-07-26 23:52:59

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