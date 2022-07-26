مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات #الكرامة خالد #المحجوب: رئيس الأركان عبدالرازق #الناظوري سيلتقي رئيس أركان المنطقة الغربية محمد #الحداد في مدينة #بنغازي نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة مديري الإدارات النوعية بالجيش؛ لاستكمال المشاورات الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتوزيع المهام التي يقوم بها الجيش.

– انخراط العسكريين تحت مظلة الجيش أمر مهم وطبيعي لتؤدي دورها وهو هدف من الأهداف التي تم العمل عليها عند بناء القوات المسلحة.

-المؤسسة العسكرية الليبية لابد أن تبقى منضبطة بقواعدها وشروط انضمام منتسبيها وتطويرها وبنائها على أسس صحيحة. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-07-27 00:20:10

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