مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب: – رئيس الأركان عبدالرازق الناظو

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب:

– رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري سيلتقي رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد في مدينة بنغازي نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة مديري الإدارات النوعية بالجيش؛ لاستكمال المشاورات الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتوزيع المهام التي يقوم بها الجيش.

– انخراط العسكريين تحت مظلة الجيش أمر مهم وطبيعي لتؤدي دورها وهو هدف من الأهداف التي تم العمل عليها عند بناء القوات المسلحة.

-المؤسسة العسكرية الليبية لا بد أن تبقى منضبطة بقواعدها وشروط انضمام منتسبيها وتطويرها وبنائها على أسس صحيحة.

#ليبيا_24

2022-07-26 23:45:19

1658879119