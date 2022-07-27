عاجل.. مصادرنا: مدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة #جويلي اجتمع مع ق

#عاجل.. مصادرنا: مدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة #جويلي اجتمع مع قادة المجموعات العسكرية التابعة للدبيبة في معسكر الـ7 أبريل.

– الاجتماع انتهى إلى تسليم الأمور إلى مديريات الأمن وسحب كافة المجموعة المسلحة المحتشدة في أطراف المدينة من الجانبين.

– تم الاتفاق على خفض التوتر، ووقف الاستيقافات وإزالة السواتر الترابية الموجودة في الطرق الرئيسية التي تمنع حركة السير وأنه لا حرب ولا قتال في #طرابلس.

– تم الاتفاق على تأجيل الحديث عن دخول #باشاغا أو استمرار #الدبيبة حتى لقاءات أخرى، واستمرار عقد اللقاءات بين قادة المجموعات المسلحة. #السبق

2022-07-27 01:28:22

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