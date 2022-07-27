عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران: – المجتمع الدولي كان له دور كبير في تعميق ا

عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران:

– المجتمع الدولي كان له دور كبير في تعميق الأزمة في ليبيا منذ 2011.

– الدور السلبي ما زال قائمًا، خاصة من الدول المتنفذة في ليبيا وفي بعثة الأمم المتحدة والتي تحاول إدارة الأزمة، وفقًا لمصالحها وليس وفقًا لمصلحة الشعب الليبي.

– الدور الأمريكي منذ سنوات ضعيف جدًا، حيث أنه يحاول إدارة الأزمة بواسطة دول أخرى.

– في الآونة الأخيرة تغير الموقف الأمريكي وأصبح هناك اهتمام أكبر خصوصًا بعد هيمنة الوجود الروسي وتنبه واشنطن لخطورة الأوضاع في ليبيا.

– تجلى ذلك في وضع ليبيا من ضمن الدول التى تسعى الولايات المتحدة لفرض الاستقرار فيها وصولًا إلى تضمين ميزانية استقرار ليبيا داخل الميزانية الأمريكية، دون إغفال تحركات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ولقائه بالعديد من الأطراف المحلية والدولية”.

– استمرار انقسام المجتمع الدولي تجاه ليبيا وتدخلاته ستزيد في تأزيم الوضع، والمواقف والبيانات الصادرة والاجتماعات بخصوص ليبيا، لم تنبع من فهم عميق لمجريات الأمور على أرض الواقع، بل وفق أهواء بعض الدول الاقليمية والدولية ناهيك عن عدم وجود التزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والاجتماعات بخصوص ليبيا.

#ليبيا_24

2022-07-26 23:43:11

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