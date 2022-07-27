الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 26/ 07 / 2022 أجوا

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 26/ 07 / 2022

أجواء صيفية على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية مابين ( 29 – 35 )مْ بينما تتراوح على بقية المناطق ( الدواخل – الوسط والجنوب ) مابين ( 36 – 41 ) مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد على الساحل الغربي.

البحر مثالي للسباحة والأصطياف على السواحل الغربية بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية ، وفي جميع الأحوال يرجى من الإخوة المصطافين أخذ الحيطة والحذر متمنين السلامة للجميع.

والله أعلم.