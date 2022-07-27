عاجل ليبيا نيوز

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 26/ 07 / 2022 أجوا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 26/ 07 / 2022

أجواء صيفية على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية مابين ( 29 – 35 )مْ بينما تتراوح على بقية المناطق ( الدواخل – الوسط والجنوب ) مابين ( 36 – 41 ) مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد على الساحل الغربي.
البحر مثالي للسباحة والأصطياف على السواحل الغربية بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية ، وفي جميع الأحوال يرجى من الإخوة المصطافين أخذ الحيطة والحذر متمنين السلامة للجميع.
والله أعلم.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك