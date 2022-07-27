عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – نهاية الأسبوع ستنتهي المهلة التي أعطيت لمج

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– نهاية الأسبوع ستنتهي المهلة التي أعطيت لمجلس الدولة لإرسال أسماء المترشحين للمناصب السيادية.

– مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع القادم؛ لمناقشة المناصب السيادية.

– إذا لم يرسل مجلس الدولة أسماء المترشحين للمناصب السيادة فسيشكل مجلس النواب لجنة لفرز أسماء المترشحين، وإعطائه للمجلس للتصويت عليه.

– من الضروري جدا حسم موضوع المناصب السيادية، وأبرز المناصب السيادية التي سيتم تغييرها هو منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

#ليبيا_24

2022-07-27 13:13:30

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