عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – نهاية الأسبوع ستنتهي المهلة التي أعطيت لمج

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– نهاية الأسبوع ستنتهي المهلة التي أعطيت لمجلس الدولة لإرسال أسماء المترشحين للمناصب السيادية.
– مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع القادم؛ لمناقشة المناصب السيادية.
– إذا لم يرسل مجلس الدولة أسماء المترشحين للمناصب السيادة فسيشكل مجلس النواب لجنة لفرز أسماء المترشحين، وإعطائه للمجلس للتصويت عليه.
– من الضروري جدا حسم موضوع المناصب السيادية، وأبرز المناصب السيادية التي سيتم تغييرها هو منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
#ليبيا_24
2022-07-27 13:13:30
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